Incidente in autostrada, tamponamento tra due mezzi: ferito un 25enne

E' di un ferito il bilancio di un tamponamento avvenuto oggi pomeriggio sull’autostrada Palermo-Mazara. Un ragazzo di 25 anni è finito all’ospedale Civico a seguito di un incidente che si è verificato all'altezza di Capaci, intorno alle 15.45. Il giovane viaggiava in direzione Palermo a bordo di una Toyota Aygo.

Per cause da accertare è stato tamponato da un'altra vettura. Un impatto violento che ha danneggiato la sua auto accartocciandone le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per chiarire le responsabilità dei due conducenti. Il 25enne, trasportato in ospedale in ambulanza, è rimasto ferito in modo lieve. Se l’è infatti cavata con traumi e contusioni. Ripercussioni sul traffico subito dopo l'incidente. La situazione è poi tornata alla normalità.