Incidente sulla Palermo-Mazara, 28enne si ribalta con il Suv

Incidente sulla Palermo-Mazara. Una ragazza di 28 anni è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale dopo essersi ribaltataa con l’auto, una Bmw X3, nel tratto autostradale compreso tra Balestrate e Partinico, nella carreggiata in direzione Palermo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. La giovane automobilista quindi, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo andando prima a sbattere contro il guard rail per poi capovolgersi. Le condizioni della ragazza, affidata ai medici del Civico di Partinico, non desterebbero preoccupazioni.

Per poco più di un’ora il traffico è andato in tilt, rendendo necessario anche l’intervento delle pattuglie della Polstrada di Alcamo per gestire la viabilità. Intorno alle 14.30 il Suv è stato rimosso e portato via con un mezzo del soccorso stradale. Sul posto sono rimasti gli operai dell’Anas per ripulire l’asfalto e sostituire un pezzo della barriera metallica deformata dopo lo scontro.