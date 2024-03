Incidente sulla Palermo-Mazara, donna incinta si ribalta con l'auto e finisce in ospedale

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo l'autostrada Palermo-Mazara. Un'auto si è ribaltata nella carreggiata in direzione Trapani, all'altezza dello svincolo di Tommaso Natale-Sferracavallo. Al volante della vettura, un'utilitaria di colore blu, c'era una donna incinta che è stata soccorsa dai vigili del fuoco prima di essere affidata ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale.

Fortunatamente i primi accertamenti eseguiti dai medici avrebbero scongiurato gravi conseguenze. Sul posto gli agenti della Polstrada che, con il supporto del personale dell'Anas, hanno effettuato i rilievi prima di rimuovere il mezzo e liberare la strada. Secondo le prime informazioni non risulterebbero altri mezzi coinvolti.