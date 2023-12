Incidente in autostrada, scontro con un autocarro: macchina si ribalta vicino all'aeroporto

Incidente per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina intorno alle 7 sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, dove un auto che viaggiava in direzione Trapani si è ribaltata dopo uno scontro con un autocarro poco prima dello svincolo per l'aeroporto Falcone Borsellino. Sono rimasti lievemente feriti le due persone a bordo della vettura, guidata da un 28enne, trasportati da un'ambulanza al pronto soccorso dove sono entrati in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell'Anas. Inevitabilmente si sono create lunghe code. Intorno alle 8,30 però - fanno sapere dalla polizia stradale - i mezzi sono stati rimossi e la circolazione è tornata regolare.