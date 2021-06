Incidente sulla Palermo-Mazara, lunghe code e traffico in tilt alle porte della città

Tamponamento fra tre mezzi e lunghe code sulla Palermo-Mazara. Un incidente si è verificato poco dopo le 12 nel primo tratto autostradale, carreggiata in direzione Trapani. A scontrarsi lungo la corsia di sorpasso sono state una Mercedes, una Fiat 500 e una Smart. Un impatto non particolarmente violento a causa del quale, comunque, alcune delle persone coinvolte hanno avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale dell'Anas per gestire il traffico: sono bastati pochi minuti e si sono create lunghe in uscita dalla città.

Un altro incidente si è verificato stamattina in viale del Fante, all’altezza dell’ospedale Villa Sofia. Per cause ancora da accertare due auto - una Lancia Musa e una Fiat 500 - si sono scontrate e una di queste si è ribaltata. Sul posto un’ambulanza e i vigili del fuoco. Altre squadre del 115 sono intervenute in contrada Sperone, nel comune di Altavilla Milicia, per un’auto andata in fiamme. A chiedere l’intervento dei pompieri è stato lo stesso automobilista che, percependo qualcosa di anomalo, si è fermato ed è sceso dal mezzo prima che prendesse fuoco. Da chiarire le origini del rogo verosimilmente causato, stando alle prime informazioni, da un cortocircuito o un guasto.