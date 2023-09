Mezzo pesante si ribalta e blocca l'autostrada in direzione Catania. Un incidente si è verificato intorno alle 11.30 all'altezza di Buonfornello. Dalle prime informazioni sono due i mezzi coinvolti: un furgone dell'Anas e un tir che si è intraversato ed è uscito fuori strada ostruendo la carreggiata. Si tratta di un autoarticolato alimentato a Gpl e dunque le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco e rimozione potrebbero richiedere un po' di tempo.

"A causa di un incidente al chilometro 50,250, l'autostrada A19 Palermo-Catania - si legge in una nota inviata dall'Anas - è chiusa provvisoriamente al traffico in direzione Catania dallo svincolo di Buonfornello. Per permettere gli interventi dei vigili del fuoco di recupero del mezzo è stata predisposta la chiusura della carreggiata con l'uscita obbligatoria allo svincolo di Buonfornello, verso l'A20 Palermo-Messina e l'A18 Messina-Catania".

Secondo una prima ricostruzione l'autotrasportatore non si sarebbe accorto della presenza del mezzo dell'Anas, fermo in prossimità di un cantiere, e lo avrebbe scansato all'ultimo istante. Nonostante la manovra la cisterna contenente il Gpl sarebbe rimasta danneggiata provocando una leggera fuoriuscita del carburante. I vigili del fuoco, infatti, per mettere in sicurezza l'area sono intervenuti cercando di capire se effettuare un travaso del liquido rimanente o innescare una combustione controllata.

Sul posto anche le pattuglie della polizia stadale di Buonfornello intervenute per gestire il traffico e i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze inviate nel luogo dell'incidente a scopo precauzionale. L'autotrasportatore, al di là dello choc, non avrebbe riportato gravi conseguenze così come gli operai dell'Anas impegnati in uno dei numerosi interventi di manutenzione lungo l'autostrada Palermo-Catania. Da chiarire se il cantiere fosse stato correttamente segnalato.