Incidente sulla Palermo-Catania, malore alla guida: tir si ribalta su un viadotto

Si sente male mentre si trova alla guida di un tir e, anche a causa del forte vento, si ribalta. Un incidente si è verificato intorno alle 11 lungo l'autostrada Palermo-Catania, all'altezza dell'area di servizio Caracoli nord, nella carreggiata in direzione Palermo. I sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere l'autotrasportatore e portarlo in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero però gravi.

In pochi minuti si sono formate code lunghe chilometri che hanno reso necessario l'intervento delle pattuglie della polizia stradale di Buonfornello per gestire il traffico. Durante l'intervento di un'autogru, il tratto autostradale verrà temporaneamente chiuso per consentire il recupero del mezzo pesante.

Video inviato da Paolo Brignone

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery