Incidenti stradali

/ A19 Palermo - Catania

Si ribalta col tir sulla Palermo-Catania, grave l'autista rimasto incastrato: autostrada bloccata

Un mezzo pesante con cella frigo si è intraversato per poi finire su un fianco, ostruendo così la carreggiata in direzione Palermo, tra Casteldaccia e Bagheria. Sul posto la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco intervenuti per estrarre il conducente