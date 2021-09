A19

Incidente sulla Palermo-Catania, perde il controllo e viene sbalzato dalla moto

E’ successo intorno alle 23, poco prima dello svincolo per Villabate. Ferito in maniera lieve il conducente, un uomo di 46 anni, portato al Buccheri La Ferla e dimesso poche ore dopo. Nel tratto in questione sono in corso i lvori per la ripavimentazione dell'autostrada