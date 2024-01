Incidente sull'autostrada Palermo-Catania, scontro moto-furgone: grave un ragazzo di 23 anni

E' stato uno scontro molto violento in cui ad avere la peggio è stato un motociclista di 23 anni. Un incidente si è verificato questa mattina lungo l'autostrada Palermo-Catania, nel tratto compreso tra Villabate e Bagheria. Il giovane, che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale al Buccheri La Ferla dov'è entrato in codice rosso.

I primi accertamenti hanno evidenziato diversi traumi per i quali il ragazzo dovrà restare sotto stretta osservazione. La prognosi resta per il momento riservata. Sulla dinamica indagano gli agenti della polizia stradale di Buonfornello che hanno eseguito i rilievi e ascoltato il conducente dell'altro mezzo coinvolto, un furgone preso a noleggio. Sul posto anche il personale dell'Anas che ha fornito supporto per gestire la viabilità.