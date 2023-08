Incidente fra due auto sulla Palermo-Catania, 500X si ribalta: tre feriti e lunghe code

Grave incidente per fortuna, pare al momento, senza grosse conseguenze per i coinvolti, sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Bagheria. Per motivi ancora da accertare a scontrarsi, mentre viaggiavano in direzione del capoluogo etneo, una Punto e una 500X, con quest'ultima che si è ribaltata.

Sul posto sono arrivati la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco. Tre le persone ferite, soccorse dai sanitari, tra cui ci sarebbe anche una bambina. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. In seguito all'incidente sono arrivati anche gli uomini dell'Anas, la società che gestisce l'autostrada, anche per far defluire l'inevitabile traffico creatosi nel primo giorno del primo weekend di agosto.