Villabate, auto si scontra con un camion sul raccordo autostradale e prende fuoco: grave un 20enne

Auto si scontra con un camion sul raccordo autostradale, nella zona di Villabate, e prende fuoco: nell'impatto, avvenuto stamattina, ha avuto la peggio un palermitano di 20 anni, S. A., che ora è ricoverato in codice rosso all’ospedale Civico.

Il giovane, che si trovava a bordo di una Opel Corsa, ha avuto un incidente con un autocarro guidato da un 40enne di Catania che stava andando al teatro Massimo a prendere del materiale. Nell’impatto l’auto è andata in fiamme.

Il 20enne è stato soccorso e liberato dai vigili del fuoco, dopodiché è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Civico dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale. L'autostrada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di poter rispristinare la viabilità. Dopo l'incidente, si sono formate lunghe code in autostrada in direzione Palermo.

Un altro incidente si è verificato nella notte a Mondello. All'incrocio tra via Tolomea e via Stesicoro, si sono scontrati un'auto e uno scooter: nell'impatto è rimasto ferito un ragazzo, trasportato in ospedale al Buccheri La Ferla. Lo scontro si è verificato intorno a mezzanotte e un quarto.