Incidente tra Altavilla e Trabia, almeno 4 feriti: l'elisoccorso atterra in autostrada

Traffico in tilt lungo l'A19, nella carreggiata in direzione Catania. Il più grave dei feriti è stato intubato e portato a Palermo con l'elicottero. Tra le persone incolonnate anche una sposa che stava raggiungendo la sala ricevimenti. Code pure sulla Palermo-Mazara

È di almeno quattro feriti, uno dei quali intubato e portato in gravi condizioni al pronto soccorso con l'elicottero, il bilancio di un incidente avvenuto lungo l'autostrada Palermo-Catania poco dopo le 17. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe un solo mezzo coinvolto, quello a bordo del quale viaggiavano le 4 persone e che si è ribaltato nella carreggiata in direzione Catania, tra Altavilla e Trabia, all'altezza del chilometro 17.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia stradale che hanno soccorso le persone rimaste bloccate nell'abitacolo. Da chiarire ancora la dinamica. La circolazione è stata temporaneamente sospesa nella carreggiata in direzione del capoluogo etneo. Tra i viaggiatori fermi in autostrada anche una sposa in abito che stava raggiungendo la sala ricevimenti. Si consigliano percorsi alternativi.

Code chilometriche anche lungo l'autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Palermo, già a partire dallo svincolo di Cinisi. Risale invece a due giorni fa lo scontro fra un'auto e una moto sull'A29. Ad avere la peggio il motociclista che, dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari, è stato portato in ospedale dal 118.