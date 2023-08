Finisce contro il guardrail mentre torna a casa dal lavoro, grave una guardia giurata

Una guardia giurata bagherese, di 38 anni, è in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto lunedì scorso intorno alle 6.30 del mattino sull'autostrada Messina-Palermo. A renderlo noto solo oggi è l'Angpg, associazione nazionale guardie particolari giurate.

La donna, F. D. S. le iniziali, secondo quanto si legge nella nota dell'Angpg "mentre rientrava dal suo fine turno lavorativo notturno presso una agenzia di vigilanza privata a Messina la 'Pegaso vigilanza', a causa di un colpo di sonno mentre era alla guida dell’auto di servizio ha perso il controllo ed è finita contro il guardrail. Dopo un testacoda, l’automobile è finita al centro della carreggiata. A quel punto si sono formate lunghe code in autostrada anche a causa del concerto che si era svolto in serata a Messina e soprattutto dei lavori in corso sull’autostrada". La sera di domenica 31 luglio al San Filippo si sono esibiti i Pinguini Tattici Nucleari.

"A quel punto proseguono dall'Angpg - la donna è stata soccorsa da un carabiniere che transitava nella zona il quale ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute due autoambulanze del 118, i carabinieri e la polizia e grazie al loro aiuto sono riusciti ad estrarla dall’auto considerato che aveva perso i sensi. Condotta in codice rosso al policlinico di Messina i medici hanno riscontrato varie fratture facciali e alle costole oltre a un polmone perforato, trauma cranico e un ematoma cerebrale".

Per Giuseppe Alviti, presidente dell'Angpg "continua la mattanza lavorativa delle guardie giurate, dopo il collega morto a Roma in analoghe circostanze ora la giovane collega combatte tra la vita e la morte ecco perché chiediamo maggiori tutele e la giusta applicazione del decreto legislativo 81/08 per non piangere morti bianche. A settembre saremo pronti per organizzare una manifestazione di protesta in Campidoglio".