Incidente davanti a Leroy Merlin, scontro tra una 600 e un camion: grave un 50enne

Grave incidente questa mattina sull’autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, una Fiat 600 e il camion di un supermercato. E' successo dopo le 8 nella carreggiata in direzione del capoluogo, all'altezza di Leroy Merlin. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, un cinquantenne. L'utilitaria, completamente distrutta, si è letteralmente accartocciata su se stessa. L'uomo è stato portato subito in ospedale: è in condizioni gravi.

Per estrarlo dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche la polizia stradale impegnata a gestire il traffico ed eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Poco dopo l'incidente si sono formate lunghe code.