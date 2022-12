Incidente sull'A1, auto si ribalta: a bordo una famiglia palermitana con due bambini

Tanta paura ma nessuna grave conseguenza per una famiglia palermitana proveniente dalla Germania e diretta nel capoluogo siciliano. E' successo questa mattina intorno alle 7.30 nel tratto ciociaro dell’autostrada del Sole e per la precisione nel territorio del comune di Anagni al chilometro 605 in direzione sud.

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. L’auto, con a bordo un’intera famiglia palermitana composta dai genitori e da due bimbi, per cause ancora da accertare si è ribaltata completamente andando a finire la corsa su di una cunetta fuori della carreggiata. I quattro sono rimasti feriti ma sembrerebbe non in maniera grave. Sul posto si è attivata la macchina dei soccorsi.

fonte FrosinoneToday