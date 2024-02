Macchina tampona autoarticolato e resta incastrata sotto al rimorchio. Un incidente si è verificato questa mattina lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza del Bioparco di Carini, nella carreggiata in direzione Palermo. Alla guida del mezzo una donna che è stata assistita dai sanitari del 118 e portata a bordo di un'ambulanza nel pronto soccorso dell'ospedale Civico di Partinico. Nonostante il violento scontro le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Illeso invece il camionista.

Dopo l'impatto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale dell'Anas, impegnati a gestire la viabilità fino alla rimozione dei mezzi. Secondo una prima ricostruzione l'automobilista sarebbe stata abbagliata dal sole e non sarebbe così riuscita a frenare in tempo per evitare l'incidente. Un altro tamponamento senza gravi conseguenze, se non per il traffico, è avvenuto poche ore dopo lungo l'A19 Palermo-Catania, all'altezza del chilometro 32, nel territorio di Termini. Coinvolti un fuori strada e un furgone.