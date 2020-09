Incidente in autostrada, scontro tra due tir: morto camionista di Carini

Un uomo di 64 anni originario di Carini e dipendente di una ditta di trasporti siciliana ha perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo l'autostrada A4 nel Padovano, all’altezza dello svincolo con la A13. I mezzi procedevano in direzione Trieste quando si è verificato l'impatto, erano le 17.30 circa. Lo schianto ha mandato in tilt la circolazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polstrada e i vigili del fuoco.

Fonte PadovaOggi

