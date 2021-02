Incidente in autostrada, scontro tra due camion e un'auto a Isola: un ferito e traffico a rilento

Un incidente stradale si è verificato sulla A29 Palermo-Mazara, in direzione del capoluogo siciliano. Una persona è rimata ferita e il traffico procede a passo d'uomo. Due mezzi pesanti e un'auto si sono scontrati all'imbocco della galleria "Isola" e nell'impatto ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, soccorso e condotto all'ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura al traffico della carreggiata nel più breve tempo possibile. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.