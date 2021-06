Incidente in autostrada, scontro auto-moto all'altezza di Capaci: un ferito e traffico in tilt

Un incidente si è verificato da pochi minuti lungo la corsia in direzione Mazara dell'autostrada A29, prima dello svincolo di Capaci. Per ragioni ancora da chiarire un'auto e una moto si sono scontrate. Nell'impatto ha avuto la peggio il motociclista, che è rimasto ferito. Non si conoscono le sue condizioni. E' intervenuto il personale del 118, che gli ha prestato le prime cure e lo ha condotto all'ospedale Villa Sofia. Sul posto anche la polizia stradale e l'Anas. Lo scontro ha mandato in tilt il traffico e si registrano code di quattro chilometri.