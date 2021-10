Incidente sulla Palermo-Catania, furgone si ribalta: morto il conducente

Un incidente mortale si è verificato sull'autostrada Palermo-Catania nei pressi di Villabate, in direzione del capoluogo. Un furgone, per cause ancora da accertare, si è ribaltato. Nell'impatto il conducente ha perso la vita. Non risultano coinvolti altri mezzi e, secondo quanto si apprende, l'uomo viaggiava solo. Sul posto i vigili del fuoco, con due squadre. Presenti sul posto anche polizia stradale, sanitari del 118 e Anas. L'autostrada è bloccata per consentire le operazioni di soccorso.