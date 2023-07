Un autocompattatore della Rap si è ribaltato mentre percorreva il sottopasso di via Socrate, a Tommaso Natale. Per fortuna solo tanta paura per l'autista e i due operatori a bordo, che se la sono cavata qualche contusione. Da chiarire le cause dell'incidente.

Il mezzo dell'azienda partecipata stava percorrendo la bretella dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Arrivato alla rotonda, doveva attraversare il sottopasso per andare nella bretella opposta in direzione di via Calandra, a pochi passi da Leroy Merlin. Qui l'imprevisto. L'autista della Rap ha raccontato di aver perso il controllo per scansare un altro mezzo. In corso ci sono i rilievi della polizia stradale. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Tutti e tre i lavoratori infatti saranno condotti in ospedale per accertamenti.