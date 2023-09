Incidente in viale Regione, si scontra con un minivan: tram fermo sui binari

Scontro sui binari in viale Regione Siciliana. Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 10.30, non lontano da Villa Serena. Dopo l'impatto in cui sono rimasti coinvolti il mezzo dell'Amat e un minivan, il traffico in direzione Catania ha subito delle ripercussioni rendendo necessario l'intervento della polizia municipale. Sul posto anche i tecnici dell'officina mobile dell'azienda che si occupa del trasporto pubblico in città. Il punto in cui è avvenuto l'incidente è regolato da semaforo e dunque per ricostruire la dinamica servirà attendere i risultati dei rilievi eseguiti dall'Infortunistica della polizia municipale. Non si registrano comunque feriti.