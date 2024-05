Sua figlia dimentica di tirare il freno a mano, Punto investe 47enne: l'auto finisce in un burrone

E' stato travolto dalla sua auto perché, secondo una prima ricostruzione, la figlia si era dimenticata di azionare il freno a mano. E' successo ieri a Misilmeri, in contrada Incorvina, dove un uomo di 47 anni, M. P. le iniziali, è stato ricoverato ieri al pronto soccorso del Civico a causa delle fratture a bacino, femore e costole riportate dopo essere stato schiacciato dal mezzo.

Stando a quanto riferito dallo stesso 47enne, che stava raggiungendo a piedi la sua abitazione, la figlia era appena rientrata a bordo dell'auto di famiglia, una Fiat Punto. La giovane si sarebbe fermata davanti al cancello della loro proprietà e sarebbe scesa per aprire il cancello. Proprio in quel momento è arrivato il padre che avrebbe visto la ragazza mentre cercava di lanciarsi dentro l'abitacolo per inserire il freno a mano.

Dopo averle urlato di uscire dall'auto, visto che l'auto stava scivolando verso un un burrone, il 47enne avrebbe provato a bloccare l'auto ma sarebbe inciampato finendo sotto le ruote del mezzo che, dopo averlo schiacciato, è finito nel dirupo. L'uomo è stato soccorso con un'ambulanza del 118 e portato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti che hanno evidenziato le lesioni. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Misilmeri.