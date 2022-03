Incidente in viale Regione: un'auto si ribalta nel sottopasso e il traffico va in tilt

Un’auto si ribalta in un sottopasso e viale Regione va in tilt. L’incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo la carreggiata in direzione Trapani della circonvallazione, chiusa per oltre un’ora e presidiata dalla polizia municipale che ha dovuto deviare il traffico. Protagonista un sessantenne, nato e residente a Lercara Friddi, che si trovava al volante di una Fiat Panda di colore bianco.

Per cause da accertare l’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo per poi ribaltarsi e terminare la corsa nell'aiuola spartitraffico. Fortunatamente, nonostante la carambola e il violento impatto, l’uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze e dopo i soccorsi del 118 avrebbe rifiutato di andare in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.