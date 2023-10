Incidente in viale Regione, due auto si scontrano e una si ribalta davanti al Pagliarelli

Due auto si scontrano e una si ribalta davanti al carcere Pagliarelli. Un incidente si è verificato ieri sera in viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale, direzione Catania. Nell'impatto sono rimaste coinvolte una Volkswagen Golf e una Audi A3. Ad avere la peggio il conducente della prima macchina, il 48enne S. S., soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale per accertamenti. Illeso invece l'altro automobilista, G. C., di 46 anni.

Dopo il violento scontro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, arrivati sul posto per spostare la Golf e liberare la strada. I sanitari hanno prestato le prime cure al 48enne poi portato per accertamenti al Civico dov'è entrato in codice giallo. I vigili dell'Infortunistica hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e il punto d'impatto nonché per chiarire le responsabilità delle parti.

Un altro incidente si è verificato intorno alle 12 di oggi sull'A29dir Alcamo-Trapani e ha costretto gli agenti della polizia stradale e il personale dell'Anas a bloccare il traffico in direzione Alcamo dopo lo scontro tra un mezzo pesante e un'auto della Sirti, azienda attiva nel settore delle telecomunicazioni. Alla guida della macchina c'era un 61enne palermitano che è stato soccorso con un elicotterro del 118, atterrato in autostrada, e portato a Palermo in gravi condizioni.