Incidente in viale Regione siciliana, auto si ribalta: traffico impazzito

Un’auto si ribalta in viale Regione siciliana e il traffico va in tilt. L’incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 6, lungo la carreggiata laterale della circonvallazione in direzione Catania, all'altezza della clinica Maria Eleonora. Per cause ancora da accertare il conducente di una Seat Ibiza grigia, un 41enne (G.F. le sue iniziali) ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un'auto in sosta. Dopo l'urto la macchina si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito in ambulanza al Policlinico, e i mezzi della polizia municipale per le indagini sulla dinamica dell'incidente. Il 41enne è arrivato in ospedale in codice verde.

L'uomo era solo alla guida. All'interno dell'auto in sosta su cui si è schiantato, per fortuna non c'era nessuno. Nella circonvallazione il traffico per ore è andato in tilt, con code chilometriche.