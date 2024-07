Incidente in viale del Fante, auto si ribalta davanti allo stadio

Auto si ribalta davanti allo stadio Renzo Barbera. Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9, in viale del Fante. Alla guida del mezzo, una Jeep Renegade, c'era un uomo di 39 anni, rimasto incastrato all'interno della macchina adagiata su un fianco, che è stato tirato fuori dai vigili del fuoco prima di essere affidato ai sanitari del 118 per essere portato a bordo di un'ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia dov'è entrato in codice giallo.

Nella zona si sono formate un po' di code - dovute più ai curiosi che rallentavano per vedere cosa fosse successo - sino all'intervento dei vigili urbani e degli agenti dell'Infortunistica che hanno effettuato i rilievi. Dalle prime informazioni pare sia stata coinvolta anche una Fiat 500, ma la ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale. I medici, dopo i primi esami in ospedale, hanno escluso gravi conseguenze per il ferito.