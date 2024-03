Incidenti, un'auto si ribalta in via Lanza di Scalea: due feriti gravi e una bimba in ospedale

Incidente in via Lanza di Scalea, nella zona del velodromo: sono rimaste ferite tre persone, tra cui una bambina. Un uomo di 32 anni e una donna di 28 sono che sarebbero in condizioni molto gravi sono state portati in codice rosso all'ospedale Villa Sofia, assieme alla piccola.

Secondo una prima ricostruzione, ma sono in corso i rilievi e le indagini della polizia municipale, l'auto su cui i tre viaggiavano si è ribaltata per cause ancora da accertare. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.