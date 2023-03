Incidente a Ficarazzi, perde il controllo dell’auto e si ribalta: soccorsa una donna

Un'ape sarebbe entrata nell'abitacolo attraverso il finestrino iniziando a ronzare vicino a lei che, nel panico, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi ribaltarsi. E' questa la prima ricostruzione della dinamica di un incidente avvenuto oggi lungo la strada statale 113, a Ficarazzi, all'altezza del fiume Eleuterio, dove è stata soccorsa un'automobilista di 31 anni che si trovava al volante di una Hyundai.

A contattare il 112 sono stati alcuni automobilisti che avevano assistito all'incidente. In poco tempo sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno soccorso la giovane donna per aiutarla a uscire dall'auto prima di affidarla ai sanitari del 118. Per le fortunatamente solo tanta paura e nessuna grave conseguenza. Terminati i rilievi l'auto è stata rimossa ed è stata ripristinata la circolazione.