E' rimasto incastrato dentro l'auto che si è ribaltata sulla Palermo-Agrigento terminando la sua corsa sul fianco destro. Un incidente si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 15, lungo la statale 121, tra i comuni di Villafrati e Baucina. I vigili del fuoco hanno soccorso un automobilista, bloccato all'interno dell'abitacolo, e lo hanno affidato ai sanitari del 118 che lo hanno portato in opsedale. Non si conoscono al momento le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e i carabinieri per eseguire i rilievi e gestire la viabilità, mentre le squadre del 115 del distaccamento di Villafrati hanno proseguito il lavoro per mettere in sicurfezza l'area. Dalle prime informazioni non sembra siano coinvolti altri mezzi. (Articolo in aggiornamento)