Incidente davanti all'Ucciardone, si ribaltano con l'auto e poi scappano a piedi

Incidente stradale questa mattina davanti al carcere Ucciardone. E' successo all'incrocio tra via Francesco Crispi e il molo Santa Lucia, dove un'auto si è ribaltata. A bordo c'erano due persone, un uomo e una donna, che sono state subito soccorse dai passanti. Ma i due, non appena si sono ripresi dallo scontro, sono fuggiti via abbandonando lì la vettura.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Poco dopo sul posto è arrivata la polizia. L'auto è uscita fuori strada ribaltandosi su un fianco e abbattendo alcuni paletti che delimitano la carreggiata. Sono in corso le indagini da parte della sezione infortunistica della polizia municipale.