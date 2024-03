/ Via Uditore, 121

Incidente in via Uditore: 73enne sbanda con l'auto, ne urta una parcheggiata e si ribalta

La donna si trovava al volante di una Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, è finita contro una Citroen C3 che si è trasformata in un "trampolino". Sul posto l'Infortunistica e il 118 che ha accompagnato la ferita in ospedale