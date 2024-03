Incidente in piazza Bolivar, giovane automobilista si ribalta con l'auto

Giovane si ribalta con l'auto a Partanna. Traffico in tilt questa mattina a causa di un incidente che si è verificato in piazza Simon Bolivar. Secondo una prima ricostruzione l'automobilista, un 28enne al volante di una Fiat Idea e proveniente da via Lanza di Scalea, per cause ancora da accertare sarebbe finito contro i blocchi in cemento che delimitano la rotatoria prima di terminare la corsa con la macchina adagiata sul suo fianco destro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ragazzo, uscito da solo dall'abitacolo, e lo hanno portato a Villa Sofia per accertamenti. Le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazioni.