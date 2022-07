Incidente all'Addaura, si ribalta con l'auto e ne colpisce un'altra: paura per due bambini

Avrebbe urtato un mezzo parcheggiato per poi ribaltarsi, scivolare sul tettuccio per una decina di metri e infine schiantarsi contro un’auto sulla quale viaggiavano marito, moglie e due bimbi piccoli. E’ questa la prima ricostruzione di un rocambolesco incidente avvenuto ieri all’Addaura, per fortuna senza gravi conseguenze, di cui si è reso protagonista un 27enne. Dopo gli accertamenti è risultato che il giovane avesse un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

Lo scontro è avvenuto ieri poco prima delle 20. Stando alle prime informazioni il 27enne, al volante di una Volkswagen T-Cross, stava percorrendo il lungomare Cristoforo Colombo, da Mondello e in direzione dell'Arenella. Per cause da accertare il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto e si è ribaltato, impattando contro la Fiat Tipo - che viaggiava in direzione contraria - guidata da un quarantenne, l'unico rimasto ferito e portato con l'ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia dov'è entrato in codice giallo.

Solo tanta paura per la moglie e i due figli - di 2 e 7 anni - che si trovavano sulla Tipo, colpita nella parte della fiancata posteriore sinistra. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno aiutato il giovane a uscire dall'abitacolo. La polizia municipale ha sospeso la patente al 27enne e sequestrato il mezzo. Secondo quanto previsto dal Codice della strada, oltre alla sanzione accessoria, sono previsti l'arresto fino a 6 mesi e un'ammenda da 800 a 3.200 euro.