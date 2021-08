Incidente in corso dei Mille, si ribalta un’auto

L’episodio intorno alle 10 nel tratto vicino all’istituto Alberghiero, nella carreggiata in direzione via Lincoln. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno rimesso in piedi il mezzo

Un incidente si è verificato stamattina alle 10 nella carreggiata in direzione stazione, non distante dall’istituto Albeghiero. Per cause ancora da accertare il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo dell'auto che poi si è ribaltata adagiandosi su un fianco. Nonostante l'impatto l’automobilista non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che adesso indagano per ricostruire la dinamica. Da chiarire l'eventuale coinvolgimento altri mezzi.