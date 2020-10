Incidente nel Trapanese, pullman si ribalta dopo scontro con auto: 2 morti e diversi feriti

Due morti e una decina di feriti dopo lo scontro tra un pullman e un'auto. L'incidente è avvenuto questa mattina nel Trapanese. A perdere la vita il conducente di una Ford Fiesta, un medico originario di Castelvetrano, Leonardo Denaro, 66 anni. L'altra vittima è un passeggero del mezzo della Autoservizi Salemi, un operatore sanitario 45enne, Ivan Genna, che stava tornando a Marsala dopo una nottata di lavoro al Civico di Palermo.

L'impatto si è verificato lungo la strada statale 119, nel tratto che collega Santa Ninfa e Castelvetrano. Per cause ancora da accertare i due mezzi sono entrati in rotta di collisione. L'autista del pullman Palermo-Marsala, nel tentativo di evitare l'incidente, ha sterzato bruscamente finendo fuori strada. Denaro, rimasto incastrato fra le lamiere della sua macchina finita in un dirupo, è stato tirato fuori dall'abitacolo dai vigili del fuoco e affidato al 118.

Il medico 66enne, trasferito d'urgenza al Vittorio Emanuele II di Trapani, è morto poco prima di arrivare in ospedale. Genna invece si è spento poco dopo al pronto soccorso. La strada statale, in corrispondenza del chilometro 51, è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto anche la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica.