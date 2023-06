Motociclista di 23 anni ricoverato dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 di ieri in via Kennedy, a Capaci. Dopo il violento impatto il conducente del mezzo a due ruote, una Keeway, è stato soccorso dal personale del 118 e portato in codice rosso nell'ospedale Villa Sofia. Nonostante i traumi riportati i medici hanno escluso per lui la riserva sulla vita. Pressocché illeso il ventenne conducente dell'auto coinvolta nel sinistro, una Fiat Panda di colore azzurro.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente su cui indagano ora i carabinieri della Compagnia di Carini, intervenuti in via Kennedy per eseguire i rilievi. Mentre l'automobilista non ha riportato conseguenze, il 23enne che guidava la moto - acquistata agli inizi di maggio - ha riportato una frattura al femore sinistro che ha reso necessario il ricovero nel reparto di Ortopedia. I mezzi sono stati sequestrati dai militari dell'Arma e portati in un deposito giudiziario sino a quando non saranno terminati gli accertamenti.

Un altro incidente è avvenuto la scorsa notte in via Roma, a Palermo, all'altezza di via Malta. A scontarsi un Piaggio Beverly e una moto Honda Cb 125, guidata da un ragazzo poi denunciato per guida in stato di ebbrezza. Destazione preoccupazioni le condizioni del passeggero dello scooter, un uomo di 44 anni portato d'urgenza al Civico e ricoverato in seconda Rianimazioni con fratture e lesioni in tutto il corpo. Per il momento la prognosi resta riservata.