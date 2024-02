Svincolo di Brancaccio, esce di strada e fa un volo di sei metri: ferito automobilista

L'incidente è avvenuto ieri sera non lontano da Leroy Merlin. L'uomo è stato messo in salvo dai vigili del fuoco del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e portato al Civico dal 118, dove è entrato in codice rosso