Due incidenti nel Palermitano nelle prime ore del 2023: auto sbanda e finisce dentro una pizzeria

Due incidenti stradali, per fortuna, senza gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti si sono verificati nelle prime ore del 2023. A Santa Flavia, intorno alle 4, il conducente di un'auto, dopo aver perso il controllo della guida, è finito con la vettura dentro a una pizzeria che a quell'ora era chiuso. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertamenti sul guidatore che non ha riportato gravi ferite.

Sono due invece le auto che, attorno alle 4.30, si sono toccate sull'autostrada A29, poco dopo lo svincolo di Capaci, in direzione Palermo. Una delle due macchine era occupata da una famiglia con due bambini che, fortunatamente, erano correttamente sistemati nell'abitacolo e sono rimasti illesi. Non hanno riportato gravi conseguenze anche gli altri coinvolti nel sinistro. Sul posto diverse ambulanze e vigili del fuoco. Sull'incidente indaga la polizia stradale.