Violento scontro fra due auto a Carini. Un incidente si è verificato intorno alle 15.30 di ieri all'incrocio tra via Crispi e corso Italia, dove sono entrate in rotta di collisione una Peugeot 208 e una Lancia Y. Alla guida dei mezzi c'erano rispettivamente una ragazza di 30 anni (P. A. le iniziali) e un'altra di 24 (G. N.): a causa dello choc una di loro è svenuta dopo l'impatto. Entrambe sono state soccorse dai sanitari del 118 e portate per accertamenti in ospedale dove sono entrate in codice giallo.

Dopo lo scontro gli agenti della polizia municipale hanno ascoltato alcuni testimoni ed eseguito i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità delle due giovani automobiliste. Non si esclude che l'incidente sia imputabile a una distrazione visto che, sostengono molti carinesi, si tratta di strade dove è difficile raggiungere alte velocità. L'incrocio non è regolato da semaforo ma c'è un segnale di "stop" per chi proviene da corso Italia.

Intanto restano gravi ma stabili le condizioni del diciannovenne ricoverato in Terapia intensiva, al Policlinico, dopo un incidente avvenuto alla rotonda tra via Villagrazia e via dell'Orsa maggiore. Il giovane guidava uno scooter Honda Sh, con un amico sedicenne a bordo, che si è scontrato con la Mini Cooper guidata da un 24enne rimasto illeso ma risultato positivo all'alcol test. Meno preoccupante il quadro clinico dell'amico che è stato invece portato al pronto soccorso del Civico.