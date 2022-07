Incidente alla Noce, si cappotta con l'auto e viene soccorsa dai passanti: ferita una donna

Si ribalta dopo con l'auto e viene soccorsa dai passanti. E' successo questa mattina in piazza Principe di Camporeale, alla Noce, dove una anziana alla guida di una Smart si sarebbe cappottata col mezzo dopo aver urtato una Fiat Panda parcheggiata. La donna, in stato di choc, è stata immediatamente aiutata dalla gente di passaggio che, senza attendere l'arrivo del 118, ha rimesso sulle quattro ruote la due posti.

La donna è stata poi soccorsa dal personale medico sanitario giunto con un'ambulanza e trasportata in ospedale. Non si cononosco le sue condizioni di salute. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento, ciò che è certo è che il botto non è passato inosservato: "Pensavamo stessero scaricando la campana del vetro - racconta a PalermoToday un passante -. Immediatamente abbiamo aiutato questa signora priva di sensi. Adesso spero solo stia bene".