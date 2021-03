Incidente sulla Palermo-Catania, sfonda guardrail e cade giù dal viadotto: grave una donna

E' successo nella zona dell'Agglomerato industriale, all'altezza della diramazione per Messina. L'automobilista era a bordo di una Panda, che è precipitata da oltre dieci metri di altezza. Ora si trova in codice rosso

Sfonda con l'auto il guardrail e fa un volo di oltre dieci metri cadendo da un viadotto. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio sull'autostrada Palermo-Catania, nella zona dell'agglomerato industriale all'altezza della diramazione per Messina.

Secondo le prime informazioni a bordo del mezzo, una Fiat Panda di colore rosso, c'erano due persone. Si tratta di una donna - portata d'urgenza in ospedale dov'è entrata in codice rosso - e del figlio, del quale non si conoscono ancora le condizioni. Sul posto gli agenti della Polstrada, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale dell'Anas.

(Articolo in aggiornamento)

Gallery