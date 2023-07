Incidenti ad Altavilla e Bagheria, in poche ore morti un uomo in Vespa e una donna che passeggiava

Ancora sangue sulle strade del Palermitano. Sono due le vittime di altrettanti incidenti avvenuti ieri. Il primo ad Altavilla Milicia dove una donna di 67 anni, Giuseppa Scaletta, è morta dopo essere stata investita in via Loreto da un ragazzo di 23 anni che guidava una Kawasaki Z. Dopo il violento impatto il giovane si è fermato per cercare di aiutare donna e chiamare i soccorritori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno portato la ferita al Civico. Le sue condizioni però erano molto gravi e, nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere. Il motociclista, dopo i rilievi e i primi accertamenti, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.

La seconda vittima arriva da Bagheria. A perdere la vita Emanuele Russo, 71 anni, che si trovava in sella alla sua Vespa. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava percorrendo la strada provinciale 27, dalle parti della strada vicinale Lorenzo, quando è stato travolto da un'auto più o meno all'altezza del ponte che immette in via del Fonditore. Invece di fermarsi e chiedere l'intervento di un'ambulanza, l'automobilista è fuggito facendo perdere le proprie tracce. A lanciare l'allarme è stato un altro automobilista vedendo a terra il mezzo a due ruote e l'uomo disteso al suo fianco. Nella caduta Russo avrebbe battuto con violenza la testa riportando un trauma cranico risultato fatale. Sono in corso le indagini della polizia municipale per risalire al responsabile.