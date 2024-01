Avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe caduto mentre viaggiava su una Yamaha T-Max. Un uomo di 39 anni, Massimiliano Arduo (foto in basso), è morto oggi a causa di un incidente avvenuto nella zona dell'agglomerato industriale di Termini Imerese. La vittima stava passeggiando in moto con un gruppo di amici appasionati alle due ruote quando, per cause ancora da accertare, sarebbe finito fuori strada in prossimità di una curva. Lascia la moglie e tre figli.

Gli altri che si trovavano con lui sulla statale hanno immediatamente lanciato l'allarme chiedendo l'intervento di un'ambulanza del 118. I sanitari hanno provato a rianimarlo ma lo schianto è risultato per lui fatale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Termini per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Al termine degli accertamenti e dopo l'ispezione del medico legale la salma è stata restituita ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.