Addaura, medico in auto travolge giovane su uno scooter e scappa: poi ci ripensa e torna indietro

Per via dell'incidente avrebbe avuto un attacco di panico a causa del quale non si sarebbe reso conto della gravità di quanto appena successo. Ma, dopo essersi in un primo momento allontanato, è tornato sui suoi passi e ha contattato il 112. E' successo sabato notte nel lungomare Cristoforo Colombo, all'Addaura, dove si è verificato uno scontro tra un'auto guidata da un medico di 45 anni, una Volkswagen, e un diciassettenne in sella a un scooter Xiamen. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale per accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione l'impatto è avvenuto poco prima dell'una. Per cause ancora da accertare i due mezzi, che viaggiavano in direzioni opposte, si sono scontrati all'altezza del civico 395. Dopo lo scontro il medico è andato via, ha percorso alcune centinaia di metri e ha chiamato sia il proprio avvocato che il numero d'emergenza segnalando l'incidente e chiedendo l'intervento di un'ambulanza per soccorrere il giovane.

Arrivato all'altezza dell'Acquasanta, il 45enne avrebbe realizzato l'accaduto decidendo così di tornare sul luogo dell'incidente. Ad attenderlo c'erano gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale e i carabinieri. Il medico è stato sottoposto all'alcol test, che ha dato esito negativo, mentre il diciassettenne è stato portato con l'ambulanza Villa Sofia dove oggi è stato operato per una frattura a una gamba. Attualmente, alla luce della temporanea omissione di soccorso ma del successivo "pentimento", il 45enne sarebbe riuscito ad evitare una denuncia per omissione di soccorso.

Incidente con conducente "fantasma" in via Perez

Un altro incidente con fuga è stato rilevato dalla polizia municipale ieri, intorno alle 14.15, all’incrocio tra via Mortillaro e via Perez, zona stazione centrale. A scontrarsi due scooter: un Honda Bali e un Sym Simphony. All’arrivo dei vigili, però, il conducente del primo mezzo era scappato, mentre l’altro, un uomo di 53 anni, era stato già portato al Policlinico a bordo di un’ambulanza. Nel corso degli accertamenti si è presentato il proprietario del Bali riferendo che qualcuno - ma non si sa chi - avesse preso di nascosto il suo scooter poi sequestrato perché sprovvisto di assicurazione.