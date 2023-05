Incidente all’Addaura, scontro frontale tra due auto: due feriti gravi

Violento scontro frontale tra due macchine all’Addaura. Due automobilisti di 26 e 52 anni sono stati ricoverati in gravi condizioni a Villa Sofia dopo un incidente avvenuto nel lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del civico 2962. Secondo una prima ricostruzione l’auto guidata dal 52enne, una Volkswagen Golf, viaggiava da Vergine Maria verso Mondello, mentre l’altra, una Mini One D, percorreva la strada nel senso opposto.

Per cause ancora da accertare i due mezzi sono entrati in collisione provocando una violenta carambola che ha fatto attivare entrambi gli airbag. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti sentendo il forte impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai due feriti, prima di accompagnarli a Villa Sofia. “Qua corrono come i pazzi tutto l’anno”, ha sottolineato una residente in attesa della riapertura della strada. Terminati i rilievi, una delle due auto è stata spostata per consentire il deflusso del traffico. I medici di Villa Sofia dovranno stabilire la prognosi per i due automobilisti.