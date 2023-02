Incidente sulla bretella dell'autostrada Palermo-Catania, tir finisce contro un muro: un ferito

Un ferito, guardrail abbattuto e traffico in difficoltà è il bilancio di un incidente che si è verificato poco dopo le otto di questa mattina lungo viale Regione Siciliana. Un tir, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada lungo la bretella dell'autostrada Palermo-Catania che collega la città a Villabate.

Il mezzo pesante, che viaggiava verso la città, ha terminato la sua corsa contro il muro di cinta autostradale. Nessun altro mezzo risulta coinvolto. Il conducente è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, mentre una squadra del vigili del fuoco è sul posto per spostare il tir che nel frattempo ha mandato il traffico in tilt.

Articolo in aggiornamento