Sbalzato dalla moto dopo lo scontro con un'auto, morto un 29enne a Terrasini

Un motociclista palermitano di 29 anni, Cristopher Alessandro Parisi, è morto oggi in un incidente stradale. Sarebbe stato sbalzato dalla sua moto dopo lo scontro con un'auto avvenuto nel territorio di Terrasini, e precisamente in una galleria in direzione di Città del Mare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carini, che lavorano per ricostruire la dinamica dell'incidente, e i sanitari del 118.