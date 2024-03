Si era schiantato con l'auto contro una palma, dopo due settimane giovane si risveglia dal coma

Era in coma dal 16 marzo scorso, dopo essersi schiantato con la macchina contro una palma vicino alla rotonda di via Oreto, ora però, M. D. C., 22 anni, si è risvegliato. Una bella notizia proprio nel giorno di Pasqua per i suoi parenti ed amici.

L'incidente era avvenuto intorno alle 6.30. Il giovane era a bordo di una Ford Fiesta e dopo essere finito contro l'albero era rimasto incastrato nell'abitacolo. A segnalare il sinistro erano stati altri automobilisti. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco per tirare fuori dalle lamiere il ragazzo, che era stato poi trasportato all'ospedale Civico dal 118. M. D. C. da quel giorno era ricoverato in Rianimazione con gravi traumi.